Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: "I guanti di sfida prof ad Amici ci hanno riportato agli esordi"

Tutto è pronto per la semifinale di "Amici 2023" e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ospiti a "Verissimo" tracciano un primo bilancio della loro esperienza come insegnanti. Di puntata in puntata i "Cuccalo" hanno infiammato lo studio del talent show di Maria De Filippi mostrando il loro talento artistico negli ormai celebri "guanti di sfida prof". "Dopo quasi 30 anni ora ci scambiamo i numeri dei fisioterapisti", scherza la maestra di canto. Nel 2000 Cuccarini e Lo avevano ballato per la prima volta insieme a "Macchemù", programma di Italia 1 condotto da Paola Barale.

"Il guanto di sfida è un momento di ricerca personale perché ci si ritrova più in là con l'età ma l'esperienza aiuta a colmare la mancanza di allenamento", spiega Emanuel Lo. Da "Grease" a "La Febbre del Sabato Sera" anche in questa edizione Cuccarini e Lo sono stati i protagonisti nella sfida con le altre due coppie di insegnanti: Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e Raimondo Todaro-Anna Pettinelli. Nella puntata in onda questa sera su Canale 5 i "Cuccalo" si giocano il tutto e per tutto con i cantanti Mida e Sarah. I loro due allievi rimasti in gara dovranno vedersela con i quattro del team Zerbi-Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol.