"Lo show dei record": la sfida tra gli uomini in grado di trascinare un tir per 20 metri

Trainare un tir con 5 veicoli

Il record da battere per i due forzutissimi "Strongman" è: trainare una bisarca con 5 veicoli dal peso totale di 24.3 tonnellate per 20 metri entro 50 secondi. I due uomini hanno dato prova di uno sforzo oltre il limite umano, aiutandosi con una corda mentre con un'imbracatura legata al tir per portarlo in avanti. I due pesi massimi sono riusciti entrambi a portare a termine il percorso, ma solo uno ha conquistato il record. Adam è riuscito a portare a termine il percorso in poco meno di 37 secondi, mentre Mateusz ci è riuscito in poco più di 29 secondi.