"Lo show dei record" e lo spettacolare numero degli atleti della Troupe ADC: salti simultanei dentro tre cerchi rotanti

Nella puntata di domenica 18 febbraio gli atleti della Troupe ADC sono tornati a "Lo show dei record", dove hanno proposto un numero ad alto tasso di spettacolarità (e difficoltà) per entrare nel guinness dei primati: eseguire almeno 15 salti simultanei dentro tre cerchi rotanti in un minuto.

In un primo momento gli acrobati, provenienti da diverse zone dell'Etiopia, non sono riusciti nell'impresa: a causa probabilmente della stanchezza, che un numero del genere per forza comporta, il gruppo ha effettuato "soltanto" dodici salti validi e non ha superato la prova.

Su consiglio di Gerry Scotti, però, gli sportivi hanno ritentato la sfida, che stavolta ha avuto esito positivo: quindici salti validi, che valgono un nuovo record del mondo.