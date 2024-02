A "Lo show dei record" Pratik Vitthal Morite: il bodybuilder più basso del mondo

Pratik Vitthal Mohite è stato uno degli ospiti più attesi del secondo appuntamento con "Lo show dei record". L'atleta indiano ha conquistato il pubblico del programma di Gerry Scotti su Canale 5 esibendosi in alcuni esercizi con i pesi: Mohite, infatti, è entrato nel Guinness World Record per essere il bodybuilder più basso del mondo. Nonostante i suoi 102 centimetri, però, Pratik ha un fisico ben definito grazie all'esercizio fisico scrupoloso che esegue quotidianamente, insieme a una corretta alimentazione.

Nel corso della trasmissione, Pratik Vitthal Mohite ha raccontato a Gerry Scotti la sua storia. Dalla nascita fino alle prime difficoltà nell'accettare la condizione della sua altezza: "I miei genitori hanno saputo della mia problematica quando ero ancora nel grembo, tramite un'ecografia - ha spiegato il recordman -. Quando ero piccolo e andavo a scuola, magari uscivo, avevo molta paura. Paura perché mi sentivo continuamente osservato, ma ora le cose sono diverse e non ho più paura".

Mohite, poi, ha svelato in cosa consiste la routine che gli ha permesso di arrivare ad avere un fisico così scolpito: "Nel 2011 ho iniziato ad andare in palestra - ha detto -, ma solo nel 2016 mi sono abituato al bodybuilding. Mi alleno due ore al giorno, però quando arrivano le gare o le competizioni posso arrivare anche ad allenarmi a due ore e mezza". Subito dopo, in studio è entrata in studio la moglie di Pratik, Jayaa, che ha sposato proprio pochi mesi fa "A me piaceva molto l'idea che lei provenisse da una famiglia comune e poi soprattutto che fossimo della stessa altezza".