"Lo Show dei Record", Heaven Niemen prova a saltare in un lazo almeno 100 volte in un minuto

Nell'ultima puntata de "Lo Show dei Record", in onda domenica 31 marzo, Heaven Niemen in meno di un minuto ha eseguito 100 salti in un lazo. Il giovane, in gara a Canale 5, ha eguagliato il primato del vincitore americano Havier Escamella e si è aggiudicato dopo di lui il titolo di Guiness World Record.

"Sono italiano, sono di Padova, il mio nome in inglese significa paradiso l'ha scelto mia mamma perché le piaceva tanto il significato - racconta il giovane che poi parla della sua passione - si tratta di una disciplina che mi ha insegnato mio padre che lavorava nel mondo dello spettacolo, mi sono appassionato e ho continuato a farlo", conclude Heaven prima di aggiudicarsi il titolo.