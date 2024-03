"Lo show dei record", l'impresa di Daryl Tan Hong An: 14 cubi di Rubik risolti in apnea

A "Lo show dei record" Daryl Tan Hong An , un noto performer, si cimenta in un'insolita sfida: risolvere il maggior numero possibile di cubi di Rubik sott'acqua , in apnea.

All’età di soli 22 anni, Daryl Tan Hong An può vantare il record del mondo con ben 12 titoli GWR già ottenuti. Tale risultato lo colloca come detentore del titolo mondiale per il maggior numero di titoli nella disciplina di "speedcubing", ovvero la risoluzione veloce di cubi di Rubik. Daryl ha provato a stabilire un nuovo primato e ci è riuscito. I cubi di Rubik da lui risolti sott'acqua, alla fine dei conteggi, sono risultati essere 14, uno in più rispetto al precedente record.

"La parte più difficile di questo record è stata quando il mio corpo ha sentito la necessita di respirare e quindi anche la volontà di alzare la testa - ha spiegato Daryl Tan Hong An alla fine del suo tentativo di Record - però ho dovuto mantenere la calma e la concentrazione per risolvere i miei cubi". Il 22enne performer ha rivelato anche come è iniziata la sua passione per i cubi di Rubik: "All'inizio avevo un amico che mi ha fatto vedere come risolvere i cubi di Rubik, avevo 12 anni - ha raccontato -, da quel momento mi sono appassionato. Ho cominciato a risolverli, ma inizialmente quando lui provava a insegnarmeli non riuscivo a risolverli con la sua tecnica e quindi alla fine è come se avessi imparato da solo".