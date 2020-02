"Live Non è la d'Urso", Can Yaman si racconta: "Amo l'Italia, a Napoli mi hanno accolto come Maradona"

Doveva incontrare moltissime fan, che erano arrivate agli studi di "Live Non è la d'Urso" solo per lui. Poi la decisione di Mediaset e della produzione del programma di andare in onda senza pubblico per prevenire i rischi legati al Coronavirus. Così, Can Yaman, si è concesso una chiacchierata a tu per tu con la padrona di casa Barbara d'Urso in cui si è raccontato a 360 gradi. L'attore, conosciuto in Italia per il suo ruolo da protagonista nella serie tv "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", ha raccontato il suo amore per l'Italia.



"Sono venuto in Italia tante volte", ha spiegato il 30enne attore turco, "Sono stato a Napoli in vacanza con mio padre questa estate, sotto l'albergo c'erano centinaia di fan e stavo anche due ore con loro. Mi hanno detto che era così anche per Maradona", ha scherzato in un perfetto italiano, imparato nelle scuole di Istanbul.