"Se la incontrassi per strada la investirei". A Parlare in studio a "Live-Non è la d'Urso" è Eliana Michelazzo che si scaglia contro Pamela Perricciolo, l'ex collega dell'agenzia Aicos. A seguito del Prati-gate le due donne hanno interrotto ogni rapporto, sia amichevole che lavorativo.



"Non mi piacciono queste affermazioni". Barbara d'Urso ammonisce la Michelazzo che non perdona l'ex collega e confessa: "La odio".



In studio, durante la prima puntata del serale domenicale di Canale 5, la conduttrice ha mostrato diverse clip sulle vacanze estive delle protagoniste del Prati-gate. Se la showgirl ha deciso di passare la sua estate in solitaria lontana dalle telecamere, la Michelazzo e la Perricciolo l'hanno invece trascorsa in diverse discoteche italiane, sfruttando la notorietà acquistata a seguito dell'inchiesta Pratifull.