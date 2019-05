Lisa Kudrow: "Sul set di 'Frends' mi sentivo un gigante"

Nonostante il successo, per Lisa Kudrow gli anni di "Friends" non sono stati tutte rose e fiori. L'attrice che interpretava la svampita Phoebe ha infatti confessato allo show radiofonico "WTF With Marc Maron" di aver sofferto molto per via del suo peso e della statura: "Mi guardavo in tv e dicevo 'oddio, sono una montagna rispetto alle altre'. Ancora adesso sono più grande di n Courteney (Cox) and Jennifer (Aniston)".