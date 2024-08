L'amore tra Lea Michele e l'imprenditore Zandy Reich è cresciuto nel tempo. Pre infatti che i due prima fossero solo amici, ma nel 2017 qualcosa tra i due è cambiato e si sono mostrati al mondo come una coppia. Nel 2018 Reich le ha fatto la famosa proposta di nozze e i due sono sposati a marzo 2019 a Napa Valley, in California. Ad agosto 2020 sono diventati genitori per la prima volta di Ever.