Le scelte alimentari dei vip: Kate crudista, Meghan vegana, Victoria Beckham e la dieta della mano

Crudisti, vegani, fruttariani. Le scelte alimentari sono sempre più estreme e sempre più diverse e a seguirle sono anche e soprattutto i vip. Nel servizio di “Pomeriggio Cinque” una carrellata di star che ha deciso di dire no alla carne o ad altri alimenti: c’è Kate Middleton, crudista, che però si è lasciata andare a precise eccezioni, come la carne ben cotta. Poi c’è Meghan Markle, che la pensa un po’ diversamente: la Duchessa del Sussex è infatti vegana e sembra voglia nutrire in base alla sua scelta anche il piccolo Archie. Tra le fila dei vegani ci sarebbero anche Natalie Portman, Venus Williams e Mike Tyson. Infine non mancano anche scelte stravaganti come quella di Victoria Beckham, che segue la dieta della mano: mangia cinque volte al giorno la quantità di cibo che un suo palmo può contenere.