"Le Iene", Emma Marrone cade e Belen Rodriguez l'aiuta a rialzarsi

Belen: "Grazie per le due stupende cadute"

Belen,seduta sul gradino, non è riuscita a trattenere una risata, ma è subito corsa in soccorso dell'amica. Da vera professionista, la Marrone ha continuato a cantare, scivolando anche una seconda volta, ma appena finita l'esibizione è esplosa in una fragorosa risata, ballando e abbracciandosi stretta con la Rodriguez. La presentatrice ha chiesto per lei un caloroso applauso: "Benvenuta all'ultima puntata delle Iene, per chiudere in bellezza abbiamo chiamato Emma. E ci ha regalato due stupende cadute! Visto che nell'altra puntata ero caduta io, l'hai fatto per farmi sentire meglio". La Marrone ha colto la palla al balzo e ha ribattuto: "Noi sappiamo cadere molto bene e sappiamo anche rialzarci molto bene".