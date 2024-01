"Le Iene", Elettra Lamborghini: "L'adozione in Italia è una realtà complessa"

Il monologo su Italia 1: "Qui non si fanno figli, ma non si tutelano neppure i diritti di chi vuole diventare genitore"

Nel monologo a "Le Iene" Elettra Lamborghini tocca un tema importante: la realtà dell'adozione in Italia. "Penso che questo mondo abbia bisogno di persone desiderose di cambiare le cose per sé, ma soprattutto per gli altri, in particolare per chi è meno fortunato - dichiara la cantante che considera - questa forma d'amore si manifesta in molti modi, ad esempio con la volontà di adottare un bambino rimasto solo".

"Da quando ne ho parlato pubblicamente ho ricevuto molti messaggi di persone che mi hanno aiutato a capire che l'adozione in Italia sia una realtà complessa, a volte drammatica, che esclude single, coppie omosessuali, mentre per tutte le altre il nemico è la burocrazia con le sue lunghe attese - continua Elettra Lamborghini - adottare all'estero per le coppie meno abbienti è impossibile, il costo è fino a 30mila euro, e in media bisogna attendere 4 anni e mezzo, un tempo infinito".

E conclude: “Spesso sentiamo dire che l’Italia è un paese che non fa più figli, ed è vero, ma è anche un paese che dimentica i diritti di tante donne e uomini che sognano di diventare genitori per regalare un futuro migliore a chi è solo”.