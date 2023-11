Appena premiata come Person of the Year ai Latin Grammy , Laura Pausini si è raccontata in un'intervista a tutto campo con Mara Venier a "Domenica in". Baudo la volle tra le Nuove Proposte nel 1993 e poi le consigliò di presentarsi con "Strani Amori" tra i Big, l'anno dopo. "La solitudine fu un successo strepitoso, mi ricordo Sanremo in festa, tutti gli orchestrali alzati ad applaudire: da allora sei partita in tutto il mondo. Laura sei grande, continua ad essere così, canta sempre perché quanto canti vinci sempre", il messaggio di Baudo in video, accolto dall'artista tra le lacrime: "Mi ha scoperto lui. Ti voglio bene Pippo! Gli devo tutto".

Il messaggio di Paola Cortellesi

Per Laura anche la telefonata di Biagio Antonacci e un divertente omaggio in video dell'amica Paola Cortellesi: "Prima donna a riempire gli stadi, e ora l'ultimo riconoscimento come Person of the Year dei Latin Grammy - ha detto Cortellesi - Credo per questo che le si debba essere grati, si debba essere orgogliosi, e io lo sono e lo sarei anche se non la conoscessi. Ma in più posso vantarmi di essere sua amica. Laura però ha un difetto: ha un problema con le doppie Z. Mara, tu che sei la preside, prova a farle dire pizza, ti prego, lavoraci un po'...", ha ironizzato. "Aldilà di essere la mia 'cuora', noi ci chiamiamo così - il commento di Pausini - quest'anno Paola ha fatto un gesto molto grande per questa nazione, quello di scrivere, girare e recitare in un film che merita l'Oscar. Gli italiani lo stanno riconoscendo".