Laura Chiatti in lacrime dopo la malattia di Marco Bocci e della madre: “Non pensi mai che possa capitare a te”

Al primo posto per Laura Chiatti c'è sempre la famiglia. L'attrice racconta a "Verissimo" i momenti difficili vissuti nell'ultimo anno e mezzo: prima la malattia del compagno Marco Bocci e poi il ricovero in ospedale della madre. Due eventi che l'hanno scossa nel profondo tanto da farle spuntare qualche lacrima: "Prima ero l'anti ipocondriaca, ma ora appena ho un mal di stomaco penso al peggio".



Il giorno di San Valentino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram facendo gli auguri ai tre uomini della sua vita, il compagno e i suoi due bambini. Laura Chiatti racconta il suo essere moglie e madre e ammette che vorrebbe allargare la famiglia: “Non dico cinque, ma io sarei voluta arrivare almeno tre figli ma Marco per ora è irremovibile. Devo dire che da una parte lo capisco perché per ora i nostri sono talmente piccoli che per seguirli bene, per stare molto con loro bisogna anche fare dei piccoli sacrifici”.



In futuro però qualcosa potrebbe cambiare: “Nella vita mai dire mai, adesso sicuramente no, ma magari tra un paio d’anni potrei fargli cambiare idea”. Poi scherza su Marco in versione papà: “Quando passa due giorni con loro è completamente alienato”. Laura ha anche presentato il suo prossimo film "Un’avventura": “È la storia di due ragazzi di provincia. Quando lei parte per girare il mondo, lui ne rimane comunque innamorato; ma quando lei torna al paese, si rende conto di essere completamente cambiata”.