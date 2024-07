Nuova vita per Lady Oscar: le prime immagini del nuovo film d'animazione

Il manga "Versailles no bara" (Le rose di Versailles) è stato pubblicato in Giappone tra il 1972 e il 1973, ispirato a una biografia di Maria Antonietta scritta dall’austriaco Stefan Zweig, L’opera di Riyoko Ikeda si inserisce nei shojo manga (fumetto per ragazze), dipanandosi tra temi universali come amore, amicizia, conflitti tra classi sociali, ferocia della guerra, fedeltà agli ideali.