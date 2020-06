La serie de "Il Signore degli anelli" parte alla caccia di orchi e nani

Procedono i lavori per l'adattamento televisivo de " Il signore degli anelli " ed è partita la caccia a elfi e orchi, per popolare la Terra di mezzo, L'agenzia di casting neozelandese BGT ha infatti pubblicato un particolare annuncio su Facebook, rivolto a persone "dall'aspetto funky". "Hai ustioni sul viso, arti magri lunghi, cicatrici da acne. Qualsiasi deformità, cerchiamo facce magre o arti mancanti", si legge nel post.

Sembri insolito? Stiamo cercando te - La produzione sta infatti cercando comparse dall'aspetto particolare, che possano calarsi nei panni dei personaggi fantasy. Per candidarsi bisogna vivere a Auckland e avere un qualsiasi difetto fisico, purché evidente: "Hai un morso di troppo, ustioni sul viso, arti magri e lunghi, zigomi profondi, linee sul viso, cicatrici da acne, orecchie a sventola, un naso importante o interessante, occhi piccoli, occhi grandi, qualsiasi deformità, faccia magra, arti mancanti? Sembri insolito? Deve essere invecchiato dai 18 ai 65 anni, maschio e femmina, qualsiasi etnia".

Alla ricerca di giganti e gnomi - Dopo lo stop causato dall'emergenza sanitaria, la produzione della serie tv (di cui è già stata commissionata la seconda stagione) si è rimessa in moto e a quanto riporta il "New Zealand Herald" le riprese dovrebbero ripartire a luglio. Non è la prima volta l'agenzia chiama all'appello profili "mostruosi". Qualche mese fa infatti era stato pubblicato un annuncio indirizzato a persone molto alte (oltre 1.95 metri) o molto basse (sotto il metro e mezzo), comparse dall'aspetto androgeno o persone molto villose.

