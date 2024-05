"La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti ricorda Mike Bongiorno: "Grazie Mike per tutti i ricordi che abbiamo" 

Questa è La Ruota della Fortuna. Sono veramente onorato ed emozionato nel poter riportare nelle vostre case questo programma che ha una storia meravigliosa in tutto il mondo. Quasi 50 anni di carriera, più di 50 paesi che lo mandano in onda". Sono state queste le parole con cui Gerry Scotti ha aperto la prima puntata della nuova edizione de "La Ruota della Fortuna" in onda lunedì 6 maggio".

Un grande ritorno in tv, quello del popolare game show che per anni ha scandito le giornate degli italiani. Il conduttore, in apertura di trasmissione, ha ricordato ai telespettatori la storia del programma e, in particolare, ha voluto omaggiare con un pizzico di emozione, lo storico conduttore che ha dato popolarità al format qui in Italia: Mike Bongiorno. "Noi non possiamo, nel dirvi bentornati a La Ruota della Fortuna, non ricordare la grande storia della Ruota con Mike Bongiorno. Grazie Mike per tutto quello che ci hai dato e per tutti i ricordi che abbiamo".

La nuova edizione de La "Ruota della Fortuna" viene realizzata in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924). Mike Bongiorno ha presentato il game show dal 1989 per quattordici edizioni e un totale di 3.125 puntate.