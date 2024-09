Torna “La Ruota della Fortuna”: al timone Gerry Scotti affiancato ancora da Samira Lui

Torna dal 2 settembre su Canale 5 “La Ruota della Fortuna”. Al timone sempre Gerry Scotti affiancato ancora da Samira Lui. Dopo il grande successo riscosso a maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (che l’ha condotto per quattordici edizioni), la nuova edizione del game show, con un nuovo ciclo di puntate, andrà in onda ogni giorno alle 18.45 sulla Rete Ammiraglia Mediaset.