Anche in estate, Canale 5 continua a offrire ai suoi spettatori i migliori titoli della serialità turca. Uno di questi è la dizi "La rosa della vendetta", che andrà in onda venerdì 7 giugno, in prima serata. Nel cast, gli amatissimi Murat Ünalmis di "Terra Amara" e Melis Sezen di "Come Sorelle".