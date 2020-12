La rivelazione di Cecchi Paone su Paolo Brosio: “Una notte ci siamo baciati"

"Io e Paolo Brosio una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati". Lo ha rivelato Alessandro Cecchi Paone a "Pomeriggio Cinque". "Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo - ha spiegato il giornalista - era il 1990, 1991". Cecchi Paone con la sua rivelazione ha lasciato a bocca aperta tutto lo studio dopo che Paolo Brosio ha fatto sapere, a sua volta, di aver baciato Patrizia Groppelli quando lei aveva solo 18 anni.

Il giornalista ed ex gieffino non ha confermato l'indiscrezione, ma non l'ha neppure smentita. Non è certo se Cecchi Paone fosse serio o scherzasse, ma dopo poco ha rincarato la dose e ha provocato il collega: "Paolo non ti ricordi?". "Applauso, Applauso", è stato infine il commento della conduttrice Barbara d'Urso.