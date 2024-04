"La Pupa e il Secchione", dalle prove alle eliminazioni: il meglio della seconda puntata 

Le nove coppie in gara si sono sfidate nei diversi giochi del reality show condotto da Enrico Papi

Noemi e Savelli sono la prima coppia eliminata nella seconda puntata de "La Pupa e il Secchione". Il reality show condotto da Enrico Papi, che vede alla giuria Paola Barale, Candida Morvillo e Aldo Montano, entra finalmente nel vivo. Dopo la formazione delle coppie nella prima puntata, i protagonisti del reality hanno iniziato a conoscersi meglio durante la convivenza nella villa dove soggiornano e si preparano per le sfide del gioco. Per alcune coppie il feeling è stato immediato, per altre invece le incomprensioni sono state all'ordine del giorno.

Le prove - Al centro della seconda puntata ci sono state prove e sfide nelle quali le coppie in gara si sono cimentate dimostrando subito il feeling raggiunto con il partner. A vincere "Vesti la Pupa" è stata la coppia formata da Rosaria e Leonardo. I secchioni hanno dovuto cimentarsi con gli indumenti femminili e hanno provato a indovinarne il nome. Dalla prova di grammatica, le coppie sono passate a quella di fitness e anche in questo caso i vincitori sono stati Rosaria e Leonardo.

Le eliminazioni - Dopo lo "Zucca quiz" dove le Pupe si sono messe alla prova provando a indovinare l'identità di alcuni personaggi noti, è stato il momento delle nomination. Le coppie più votate si sono sfidate nella prova del muro e una di loro è stata eliminata. Si tratta di Noemi e Savelli che hanno risposto a un numero inferiore di quesiti diretti, rispetto all'altra coppia in gara quella di Annalisa e Pestarina che, invece, si sono salvati.