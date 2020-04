La proposta di Morgan: "Torno a Sanremo contro Bugo"

Non si placano le polemiche tra Morgan e Bugo . Dopo la lite a Sanremo 2020 con tanto di squalifica, il cantante torna a parlare in tv del collega. E annuncia un progetto proprio al Festival per il prossimo anno. A " Domenica In ", incalzato da Mara Venier che gli chiede se la coppia potrebbe ricomporsi, Marco Castoldi rilancia: "Potremmo tornare in gara, ma questa volta uno contro l'altro".

Morgan racconta anche che tutte le volte in cui riguarda il video in cui dice "che succede?" gli scappa da ridere: "Mi diverte troppo perché era un modo per svignarmela. È stata una bravata, era come buttarmi da un burrone. Io ero indeciso, mi dicevo 'lo faccio o no?' e poi l'ho fatto ed è stato come volare. Che poi se Bugo mi avesse interrotto dicendo 'fermi tutti. Cosa stai facendo?', la brutta figura l'avrei fatta io. Invece ha preferito uscire".

Il cantautore ha un solo rammarico: "Dopo il fattaccio dovevo svignarmela, dovevo evitare che Amadeus mi chiedesse 'cosa fai?'... invece ho detto quello che stava succedendo...".

