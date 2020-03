La presunta storia tra Moreno Merlo e Veronica Graf: "Abbiamo avuto un flirt. Non ho incastrato nessuno"

La "guerra" tra Paola Caruso e Moreno Merlo ha un terzo incomodo, anzi, una terza incomoda. È l'ex gieffina Veronica Graf, che lo scorso novembre è stata paparazzata in compagnia dell'ex tentatore di "Temptation Island". Lui, pesantemente attaccato da Paola Caruso, si è sempre difeso sostenendo di non aver mai avuto rapporti con Graf. A sorpresa la showgirl interviene nel salotto di "Pomeriggio Cinque" proprio alla presenza di Merlo.

"Non so perché questo astio nei miei confronti da parte di Moreno. Io avevo un'altra storia e mi sono fidanzata con un'altra persona a Londra. Non cercavo uno scoop quando sono uscite le foto lo scorso novembre", racconta Veronica, che poi prosegue: "La scorsa estate ci siamo visti, non la reputo una storia. Sapevo che qui si sarebbe parlato di attualità, ma non credevo si sarebbe parlato di questa storia. Io lo conosco dal 2016 e già uscivamo. Non significa fidanzamento con anello al dito. Si può dire che abbiamo avuto un flirt. Siamo stati a letto insieme. Quando ci vedevamo, penso che stesse ancora con Paola", conferma, rispondendo alle domande di Barbara d'Urso. "Forse era fidanzata nel mentre", ribatte lui. "Io non ho negato il flirt con lei, nego il fidanzamento. Ma non stavo già più con Paola. Ho delle chat che lo possono dimostrare. Io e Paola ci siamo lasciati in precedenza e poi ho incontrato Veronica", sostiene Moreno.