L'ultimo saluto a Nadia Toffa, il giorno del funerale

E' il giorno dell'ultimo saluto a Nadia Toffa . I funerali della conduttrice de "Le Iene" , morta a 40 anni, sono in programma questa mattina nel Duomo di Brescia. A celebrare le esequie è Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli), conosciuto per il suo impegno nella Terra dei Fuochi. Centinaia di persone le hanno reso omaggio nei giorni scorsi, affollando la camera ardente allestita al teatro Santa Chiara.

A salutare Nadia ci sono anche gli amici del minibar di Tamburi, quartiere di Taranto in cui c'è l'Ilva. Indossano una maglietta con la scritta "Ie jesche pacce pe te!" (in tarantino "Io esco pazzo per te"), che è il fulcro di un progetto benefico. La Toffa conobbe i ragazzi in occasione di un suo servizio sull'Ilva. "Fu lei che vedendo quella maglietta che ebbe l'idea - raccontano - e, negli anni, siamo riusciti a raccogliere 700 mila euro e abbiamo aperto un reparto oncologico pediatrico. Senza di lei non sarebbe stato possibile".