Un nuovo accampamento

Approdati su Playa Dos, l'unica spiaggia che ospiterà d'ora in avanti, tutti i Naufraghi, gli ex Barracudas non nascondono il loro dispiacere di fronte all'assenza di tutti i comfort che custodivano precedentemente. Nonostante ciò, però, decidono di non perdersi d'animo e si mettono subito all'opera per sistemare l'accampamento e renderlo ospitale. Greta e Linda confessano di "sospettare" che il gruppo in qualche modo "goda" del fatto che loro due siano legate. Questo però non le scoraggia e le due approfittano della loro penitenza per impartire ordini ai compagni durante la sistemazione dell'accampamento e la cottura dei lumoconi.