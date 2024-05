"L'Isola dei Famosi", Joe Bastianich abbandona il programma: "Situazione pesante"

Joe Bastianich e i problemi di salute

Elenoire Casalegno ha spiegato che Bastianich non è in perfetta forma fisica: "Sappiamo che hai avuto delle difficoltà, hai dovuto fare degli accertamenti perché ci sono stati dei piccoli problemi di salute". "Purtroppo è una situazione difficile per me - ha spiegato l'ormai ex naufrago -. Avete visto lati inediti di me in televisione, anche privati. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare è stato molto pesante per me a livello personale e lasciare questi splendidi naufraghi". Casalegno ha poi aggiunto: "Spesso ci mostriamo come dei supereroi - ha detto -, invece ognuno di noi ha le sue fragilità e vanno accettate". "In questa avventura avete visto le parti più deboli di me - ha conluso Bastianich -, dover lasciare per questi problemi è una cosa che mi rende molto triste. Vi dico che il successo definitivo e il fallimento non è fatale, la capacità e la grinta di continuare a permettere di andare avanti". "Sai che tu sei un pezzo da novanta e tutti vorremmo che tu restassi sull'isola - lo ha salutato Vladimir Luxuria -. So quello che hai sofferto in questi giorni, lo hanno visto anche gli altri naufraghi. Tra continuare ad avere una persona così forte in trasmissione e tutelare la sua salute, senza dubbio siamo dalla parte della tua salute, caro Joe. Grazie di esserti raccontato e della tua umanità".