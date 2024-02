Kledi Kladiu sui problemi di salute del figlio: "Piccoli passi avanti, anche se è un percorso lungo"

"Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti. Stiamo facendo piccoli passi avanti". Ospite a "Verissimo" per festeggiare in anticipo i suoi 50 anni (li compirà il prossimo sette aprile), Kledi Kadiu torna a parlare dei problemi di salute del figlio Gabriel, a cui poco dopo la nascita era stata diagnosticata la meningo-encefalite.

"Gabriel è un determinato, un lottatore, come me", continua il ballerino e coreografo, spiegando a Silvia Toffanin com'è cambiata la sua vita dopo la diagnosi del figlio. "Mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, a rimboccarmi le maniche e guardare sempre avanti. È inutile concentrarsi sulle cose del passato che non danno risultato".