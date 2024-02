Morto a 49 anni Kenneth Mitchell, attore di "Star Trek: Discovery"

"Con grande dolore annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico", ha scritto la famiglia su X/Twitter. "Per cinque anni e mezzo, Ken ha affrontato una serie di terribili sfide a causa della Sla. E nel modo più autentico di Ken, è riuscito a superare ognuna di esse con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento. Ha vissuto secondo il principio che ogni giorno è un dono e che non camminiamo mai da soli", ha spiegato la sua famiglia su Instagram.

Anche il sito ufficiale di Star Trek ha ricordato l'attore: "L'intera famiglia di Star Trek invia le sue condoglianze alla famiglia, agli amici, ai suoi cari e ai fan di Mitchell in tutto il mondo". Mitchell lascia la moglie, Susan May Pratt, e i loro due figli. Prima di morire, ha chiesto che tutte le donazioni vengano destinate alla ricerca sulla Sla o a sostegno dei suoi figli.

La carriera tra tv e cinema

Kenneth Mitchell era nato a Toronto il 25 novembre 1974. Ha interpretato tre personaggi in "Star Trek: Discovery" (2017-2021): Kol nella prima stagione, Kol-Sha e Tenavik nella seconda; nella terza stagione, con il progredire della malattia, ha interpretato Aurellio, un personaggio che utilizzava una sedia a rotelle. Mitchell era noto anche per i ruoli di Eric Green in Jericho (2006-2008), di Sam Lucas in "Ghost Whisperer - Presenze" (2008-2009) e di Joshua Dodd in "Nancy Drew" (2019-2020). In tv è apparso anche in singoli episodi di "Leap Years", "Grey's Anatomy", "Csi: Miami", "Flashpoint ", "Senza traccia", "Lie to Me", "Hawaii Five-0", "Law & Order: Los Angeles", "Criminal Minds". Sul grande schermo, ha interpretato Joseph Danvers in "Captain Marvel" (2019), il padre di Carol Danvers (Brie Larson), che appare in un flashback con la giovane figlia (McKenna Grace), e all'inizio della sua carriera come Ralph Cox nel biopic sportivo "Miracle" (2004).