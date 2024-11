Katia Follesa sulla separazione artistica da Valeria Graci: "Per 2 anni non ci siamo parlate"

Il successo e la separazione - Nel corso dell'intervista, Katia e Valeria spiegano i motivi che hanno portato alla separazione artistica. "Con il successo abbiamo iniziato a ricevere proposte singole e a un certo punto qualcosa tra noi si è rotto", dice Katia Follesa che aggiunge come a pesare fossero state anche la maternità e la distanza con Valeria trasferitasi da Milano a Roma. "È stato doloroso per entrambe e per due anni non ci siamo parlate".