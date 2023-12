Kate Micucci shock, l'attrice di "Big Bang Theory": "Ho un tumore ai polmoni"

Kate Micucci, la divertente Lucy della serie

Kate Micucci è un'attrice, comica e cantautrice statunitense, nota per aver interpretato vari ruoli in serie televisive come "Scrubs", "Aiutami Hope!" e "The Big Bang Theory". Nella celebre sitcom della Cbs, ha recitato nel ruolo di Lucy, la fidanzata socialmente imbarazzante di Raj, uno dei protagonisti della sitcom. Lucy appare per la prima volta nella sesta stagione e ha una breve relazione con Raj: timida in modo patologico, la ragazza si chiude in bagno ogni volta che si trova in una situazione di disagio in presenza di sconosciuti. Lascia Raj per la sua eccessiva pressione. Torna poi nella settima stagione per chiedere scusa a Raj e rimanere sua amica. Kate Micucci ha dichiarato di essersi divertita molto a interpretare Lucy e di aver apprezzato il lavoro con il cast e la troupe della serie.