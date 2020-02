Junior Cally: “Da adolescente entravo e uscivo dagli ospedali”

Junior Cally a “Verissimo” ospite di Silvia Toffanin ha parlato delle polemiche sulla sua partecipazione a Sanremo ma anche della sua difficile adolescenza che ha condizionato anche la sua vita artistica. “Io ho avuto un’adolescenza complicata per una presunta leucemia. Io ho smesso di giocare a calcio per la malattia – ha spiegato - ricordo gli ospedali, ricordo mia mamma. Entravo e uscivo dagli ospedali. A un certo punto ho capito che non avevo nulla perché senno sarei morto. Poi per fortuna il problema si è risolto”. Difficoltà che hanno complicato per qualche anno il rapporto con i genitori. “Mi sento in colpa con loro. Ho avuto un percorso di vita turbolento. Gli ho dato qualche pensiero di troppo. Ho abusato di alcol per circa 3 anni. Poi mi sono reso contro che stavo buttando la mia vita. Oggi sono innamorato e felice”, ha concluso Junior Cally.