Jennifer Lopez a "Verissimo": "J.Lo oggi? Consapevole, innamorata e forte"

"Consapevole, innamorata, forte", in tre parole si definisce così la popstar Jennifer Lopez che in un'intervista esclusiva a "Verissimo" traccia IL bilancio di una carriera che in poco più di vent'anni l'ha portata ad affermarsi tra le artiste internazionali più di successo. Una carriera la sua che ora aggiunge un tassello con l'uscita del nuovo disco. "Quella ragazzina nata nel Bronx mi fa andare avanti, in un certo senso lei è sempre con me", spiega la cantante statunitense che non nasconde il prezzo che ha dovuto pagare per raggiungere il successo. "Ho sacrificato tanto tempo con le persone che amo", dice J.Lo "Ho perso momenti, feste lauree, piccole cose quotidiane per un obiettivo superiore nella mia vita. Essendo diventata artista però ho la possibilità di parlare al mondo mettendoci il cuore e l'anima. Amo quello che faccio e non lo cambierei", spiega la cantante americana.

Nel raccontare come è nato il nuovo disco Jennifer Lopez spiega il significato della canzone "Not going anywhere" il cui titolo è dedicato al marito Ben Affleck. Un riavvicinamento, il loro, maturato dopo 18 anni di lontananza ma sempre al centro dell'attenzione dei media. "Quando ho ricominciato a parlare con Ben alla fine delle sue email scriveva 'Not going anywhere', parole dal significato profondo e che mi hanno ispirata", racconta J.Lo.