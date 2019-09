Jennifer Aniston: "Prima di 'Friends' vendevo multiproprietà, ma ero terribile"

Il personaggio di Rachel le ha regalato il successo mondiale, ma prima di entrare nel cast di " Friends " Jennifer Aniston ha dovuto superare fallimenti e lavori che non la appagavano. "Ho partecipato a sei show televisivi che hanno fatto flop, ho lavorato per anni come cameriera e ho fatto anche l'operatrice di telemarketing. Cercavo di vendere per telefono multiproprietà, ma ero terribile. Non ne ho mai venduta nessuna", ha confessato a " InStyle ".

"Ho fatto questo lavoro finché non mi hanno mandata via. Ero terribile. Mi chiedevo perché dovessi chiamare le persone all'ora di cena", ha aggiunto. Ma la lista dei "lavoretti" non si ferma qui. "Quando ero alle medie ho anche tagliato i capelli, dieci dollari a testa. Li ho tagliati anche a mio padre ai tempi in cui recitava nelle soap opera. Ma quindici anni fa mi ha confessato che se li faceva aggiustare dal parrucchiere del set", ha confessato la Aniston.



Dopo "Friends" le cose sono cambiate e la sua carriera ha avuto un'impennata vertiginosa. La Aniston ha infatti saputo cavalcare il successo e oggi ha conquistato il suo posto al sole nel cinema americano. Presto tornerà però in tv, con il primo ruolo da protagonista dai tempi di "Frineds". Interpreterà infatti una conduttrice della tv del mattino, al fianco di Reese Witherspoon e Steve Carell, nella serie "The Morning Show".