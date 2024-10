Jenna Fischer ha interpretato la receptionist Pam Beesly nella versione americana di "The Office" durata nove stagioni, dal 2005 al 2013. Un ruolo che le è valsa una nomination agli Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista in una serie comica. L'attrice ha condiviso la sua esperienza su Instagram per celebrare il mese della sensibilizzazione sul cancro al seno. "Non avrei mai pensato di fare un annuncio come questo, ma eccoci qui", ha scritto nella didascalia di una serie di foto in cui ha dettagliato la sua diagnosi, iniziata a ottobre 2023 quando aveva pubblicato una foto di se stessa mentre si preparava per una mammografia di routine.