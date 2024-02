Jean Paul Gaultier e l'addio alle passerelle: "Non ero più al massimo della modernità"

"Non mi manca. Forse perché ho scelto di andarmene e non sono stato licenziato dalla maison". Ospite a "Verissimo" per presentare il suo spettacolo teatrale "Fashion Freak Show", Jean Paul Gaultier parla del suo addio alle passerelle, avvenuto nel 2020 dopo cinquant'anni di attività.

"Non ero più al massimo della modernità, avevo forse meno cose da cambiare", racconta lo stilista e creativo a Silvia Toffanin. "Quando ho iniziato, invece, avevo proprio la pretesa di rivoluzionare la moda".

Da qui, la voglia di iniziare a fare dell'altro, più vicino allo show: "Non potevo scrivere una storia ex novo, ma potevo parlare di moda, di danza e di musica. Nello spettacolo ho messo dentro tutto quello che mi piace e che mi ha ispirato".