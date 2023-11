Ivan Graziani si esibisce con "Parla tu" a "Popcorn" 1981

Ve lo ricordate Ivan Graziani cantare "Parla tu" a "Popcorn"? Nel 1981 il chitarrista abruzzese saliva sul palco del popolare contenitore musicale di Canale 5 in onda per 4 stagioni fino al 1984. Fino alla fine dell'esibizione Graziani teneva indosso un paio di occhiali rossi tolti solo all'apice della canzone, una ballata malinconica in stile rock. Primo artista a esibirsi nel Premio dedicato alla memoria di Luigi Tenco nel 1974, il cantautore originario di Teramo ha collaborato negli anni con colleghi come Lucio Battisti, Francesco De Gregori e Antonello Venditti.

Secondo la rivista Rolling Stone l'album "Pigro" del 1978 contenente brani come "Monna Lisa" e "Signora bionda dei ciliegi", è tra i 100 album più belli della musica italiana sebbene Ivan Graziani era spesso sottovalutato dalla critica. Malato di cancro al colon, il cantautore muore prematuramente a 51 anni il primo giorno del 1997 nella sua casa di Novafeltria, vicino Rimini. Di recente il suo stile ha ispirato artisti emergenti finendo però anche al centro di una polemica tra Morgan e Francesca Michielin. Rivediamo l'esibizione di Ivan Graziani a "Popcorn" nel 1981.