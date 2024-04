Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi: "Mi convinse a fare Ok il prezzo è giusto!"

Ospite a "Verissimo" la cantante Iva Zanicchi traccia un bilancio della sua carriera costellata di successi in campo musicale ma anche in televisione come la conduzione del quiz "Ok il prezzo è giusto!". "Silvio Berlusconi mi convinse a presentare il quiz per un anno e alla fine ne sono passati 12", ricorda l'artista emiliana. E aggiunge: "Nel frattempo cantavo e tenevo concerti, il format però era talmente forte che annullava tutto il resto".

Nel salotto del talk show di Canale 5 Iva Zanicchi ripercorre l'esperienza al timone di "Ok il prezzo è giusto" dal 1987 al 1999, un programma che, spiega, le ha dato la possibilità di "entrare nelle famiglie". "Ancora oggi incontro persone anche giovani che non si ricordavano che io cantassi perché mi vedevano come la presentatrice del quiz", dice Zanicchi. Con 3466 puntate trasmesse ancora oggi rimane il terzo quiz più longevo della TV italiana.