Ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto da Vladimir Luxuria.

A commentare la puntata, con la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi.

La compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, è arrivata in Honduras con la speranza di riabbracciarlo e avere un chiarimento dopo che Rosanna, nella scorsa puntata, ha parlato di un presunto feeling tra il ballerino e Greta Zuccarello. Un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Chi tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron dovrà tornare in Italia?