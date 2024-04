A "L'Isola dei Famosi" arrivano Sonny Olumati e Rosanna Lodi, i naufraghi segreti

Poco dopo, però, i due vengono raggiunti da Edoardo Stoppa, scelto dagli altri naufraghi come rappresentante per portare a termine la missione assegnata dalla produzione. I tre dovranno infatti costruire entro lunedì 22 aprile una zattera che possa condurre tutti su Playa Palapa e che permetta al gruppo di ottenere così una ricompensa.

Nato a Roma da genitori nigeriani, Sonny Olumati ha 38 anni ed è ballerino e coreografo. "Nella mia vita ho vissuto diverse esperienze - spiega nella clip di presentazione - Sono stato cresciuto da mia madre e da un gruppo di suore che mi ha accolto quando i miei genitori si sono separati". Infine aggiunge: "Se dovessi vincere "L'Isola dei Famosi" sarà solo per restituire tutto quello che ho ricevuto alle persone che me l'hanno dato, in primis mia madre e le suore".

Chi è Rosanna Lodi

Si descrive come casinista, rompiscatole e sincera ed è pronta a dimostrare di essere una persona forte, capace di portare leggerezza. Rosanna Lodi arriva da Sant'Agata Bolognese e non nasconde la passione per la cucina, ritrovando nel mattarello il suo migliore amico. "Mi piace far star bene le persone e farle ridere", è l'augurio che condivide prima di iniziare l'esperienza del reality.