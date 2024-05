"L'Isola dei Famosi", Matilde Brandi accusa Artur Dainese: "Anche lui aveva rubato il cibo" 

Colpo di scena a "L'Isola dei Famosi". Matilde Brandi nomina Artur Dainese e poi rivela un segreto sul conto del naufrago. "Nel faccia a faccia con Khady per l'ennesima volta non ha detto la verità". A quel punto Vladimir Luxuria insiste per farsi raccontare, una volta e per tutte, la verità. Nel corso della puntata, infatti, l'opinionista Dario Maltese lo aveva già chiesto a Khady, ma la naufraga non aveva dato una risposta chiara e la conduttrice aveva successivamente provato a chiederlo ad altri naufraghi, anche quelli eliminati ospiti in studio.

Ma è Matilde Brandi che alla fine racconta come sarebbero andate realmente le cose. "Dico questo e me ne assumo la responsabilità quando ci fu quel furto forse c’è stato anche lo zampino di Artur". La naufraga si riferisce al furto di cibo avvenuto tempo fa, proprio all'inizio della nuova edizione del programma. Per il furto era stata punita Khady che, però, avrebbe coperto Artur che ha sempre respinto qualsiasi coinvolgimento. Dario Maltese allora chiede a Matilde Brandi se si può togliere il "forse" dalla sua affermazione e dopo qualche titubanza la naufraga aggiunge: "Togliamo il forse".