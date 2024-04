"L'Isola dei famosi", Vladimir Luxuria ricorda Alessandro Tognoli: "Spero ti sia piaciuta la puntata"

Vladimir Luxuria ha voluto concludere la prima puntata dell'"Isola dei Famosi" 2024 andata in onda lunedì 8 aprile, con un pensiero dedicato ad Alessandro Tognoli, ragazzo di 36 anni che lavorava nel backstage del programma reality e scomparso lo scorso 23 marzo.

Il ricordo di Vladimir Luxuria per Alessandro Tognoli "Voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Ale. Un ragazzo che ha lavorato a tante Isole, era il suo programma preferito. Speriamo che ti sia piaciuta anche questa prima puntata".

Con queste parole la conduttrice de "L'Isola dei Famosi" ha voluto rendere omaggio ad Alessandro Tognoli, ex dipendente di Banijay Italia, la casa di produzione del programma, morto il 23 marzo scorso a causa di una grave malattia che l'ha colpito a soli 36 anni. Il giovane era laureato in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso Università degli Studi di Milano-Bicocca e dal 2019 lavorava per Banijay Italia, occupandosi dei contenuti del reality.