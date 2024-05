"L'Isola dei Famosi", tutti contro Valentina Vezzali: "Infantile" | Lei replica: "Sono ingombrante"

Da una clip mandata in onda durante la puntata, è emerso che è l'atteggiamento di Vezzali a indispettire il resto dei concorrenti che sono apparsi sempre più seccati dai modi di fare dell'ex schermitrice. Durante l'ultima settimana, infatti, su Valentina sono piovute nuove critiche che hanno ulteriormente inasprito i rapporti. Tutto è nato dalle nomination della puntata di una settimana fa quando la concorrente ha espresso il suo malcontento. Una delusione che l'ha portata alla scelta dell'auto isolamento.

Tra le parti c'è stato un chiarimento iniziale, ma solo apparente. Infatti, con il prosieguo dei giorni gli altri naufraghi hanno continuato a parlare male di Valentina che, sentitasi accerchiata, non ha nascosto la sua sofferenza per questa difficile situazione. Ad aprire il nuovo confronto è Luxuria , che chiede a Greta Zuccarello di spiegare i suoi problemi con Valentina. La ballerina ha sottolineato di essersi confrontata più volte con la sua compagna di gioco, ma senza risparmiarle delle critiche molto feroci. "Infantile", è il termine più utilizzato dal gruppo: accusa che nasce proprio da una delle frasi di Greta, la quale ha definito Vezzali "un'adolescente nel corpo di una donna".

Il parere degli opinionisti

Valentina interviene con lo studio, dicendo di essersi isolata perché aveva bisogno di riflettere e smaltire la delusione ricevuta da Matilde e Samuel. A questo, poi, ha aggiunto di essersi scontrata con Greta: "Se voglio esprimere una mia emozione, io non faccio male a nessuno", ha detto. Alla domanda di Vladimir Luxuria sul perché di questo rapporto burrascoso con gli altri concorrenti: "Perché gli altri non mi voglio? Perché sono scomoda e ingombrante", dice. La parola poi passa a Samuel Peron, il quale spiega di essersi allontanato da Valentina per il suo atteggiamento. Anche Sonia Bruganelli, dallo studio, sostiene il ballerino: per l'opinionista Valentina ha sempre bisogno di conferme e non dovrebbe avere sempre qualcuno pronto ad assecondarla. A schierarsi dalla parte dell'ex atleta, invece, è Dario Maltese: "Basta con questo atteggiamento passivo aggressivo - dice il giornalista - "Valentina sta attraversando un momento difficile".