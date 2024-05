"L'Isola dei Famosi", Valentina Vezzali: "La mia prima medaglia olimpica è sulla tomba di mio padre"

"Sto iniziando ad avere uno spirito competitivo - ha detto l'ex atleta azzurra in una clip -. Voglio vincere una di queste prove, una voglia che forse deriva da una promessa". Vezzali ha quindi parlato del fuoco che l'ha spinta a diventare una delle campionesse italiane con il palmares più ampio. Da bambina ho fatto questa promessa a mio padre. Lui tutte le sere veniva a guardare gli allenamenti. Quando parlavo con lui di quando sarei diventata una campionessa era un momento bellissimo. Poi eravamo a Venezia, eravamo a una gara. Tutta la sera tossiva. Allora chiesi al maestro Triccoli se io sarei riuscita mai a fare le Olimpiadi. Io ero lì che aspettavo la sua risposta e il maestro Triccoli si mise la mano sul cuore e promise a mio padre che mi avrebbe portato a partecipare alle Olimpiadi. La settimana dopo è morto".

Vezzali ha spiegato che questa promessa è stata mantenuta, come noto, fino in fondo. Alle Olimpiadi ha vinto 9 medaglie olimpiche: 6 Ori, 1 Argento, 2 Bronzi. L'esordio olimpico avviene ai Giochi di Atlanta del 1996, dove ottiene la medaglia d'Argento nella prova individuale di fioretto, perdendo in finale contro la romena Laura Badea.

"L'unico modo per tenere in vita mio padre è stato quello di tornare subito in pedana, perché stando in pedana era come se lui fosse lì a guardarmi - ha concluso -. La settimana dopo sono partita per il mio primo Mondiale Under 17 ed è stata la mia prima vittoria in un mondiale. Quando ho vinto la mia prima medaglia olimpica sono andata al cimitero e gli ho posato la medaglia dove si trova. La promessa che ho fatto a mio padre è uno stimolo per ogni sfida che mi trovo ad affrontare".