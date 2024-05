"L'Isola dei famosi", Samuel Peron si mette a nudo: dal ricordo della madre all'abbraccio con la sua Tania

L'ex ballerino si è raccontato a cuore aperto, raccontando alcuni lati del suo carattere che non erano ancora emersi prima della sua avventura in Honduras. Il naufrago ha spiegato che l'esperienza sull'Isola ha permesso di far emergere alcune fraglilità, di cui ha parlato a Vladimir Luxuri a nell'appuntamento del 13 maggio.

Il "ponte delle emozioni" Da quando è arrivato in Honduras, Peron ha confessato in più di un'occasione di esser riuscito a lasciar spazio ai suoi pensieri. Per questo, Vladimir Luxuria gli ha fatto preparare un "ponte dell'emozioni": per ogni passo compiuto, Samuel ha affrontato uno degli argomenti legati alla sua intimità. La prima parola trovata lungo il cammino è "Timidezza". Peron dice di aver vissuto un periodo di forte timidezza durante la sua infanzia e che questo suo aspetto che aveva da bambino lo ha fatto diventare l'uomo che è, sottolineando come il ballo e il mondo dello spettacolo: "La timidezza è solo un valore aggiunto, anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo e artisti sono molto timidi".

La seconda parola trovata sul ponte è "Sacrificio". Qui il ballerino si emoziona molto e, con le lacrime agli occhi, parla dei molti sacrifici fatti nel corso della sua carriera per ottenere i suoi risultati. "Tutto quello che ho ottenuto, l'ho ottenuto rimboccandomi le maniche", ha raccontato. Il "Ponte delle emozioni" prosegue con la parola "Futuro", che per lui ha solo un valore: quello della sua famiglia. Infine, quella più difficile: "Mamma". In questi giorni Samuel ha dovuto affrontare dei giorni complicati, oltre alla festa della mamma, infatti, proprio in queste ore ricorre l'anniversario della morte della madre, scomparsa due anni fa. "Lei è stata una donna che mi ha dato tanto, se fosse qui le direi che la amo alla follia" esclama il ballerino che, piangendo, racconta i sacrifici fatti dalla madre per garantirgli un futuro migliore.