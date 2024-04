"L'Isola dei Famosi", Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da "L'Isola dei Famosi". Lo ha annunciato il canale Instagram del programma di Canale 5 con un comunicato. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.

Pescivendolo da 4 generazioni, Giuseppe Di Napoli, per tutti "Peppe" è nato e cresciuto nella "sua" Napoli. Le sue giornate cominciano all’una di notte quando va al mercato a selezionare il pesce migliore da vendere nella sua ristopescheria. Ha iniziato a lavorare al fianco del padre sin da ragazzino, imparando le tecniche per selezionare e preparare il pesce fresco. Nel 1985 ha aperto la sua prima impresa, la “Pescheria di Napoli”, che oggi è diventata un punto di riferimento in città. Ma ciò che lo rende così famoso non è solo la qualità del suo pesce, che ha tradotto in diversi canali social seguiti de decine di migliaia di follower. La sua personalità esplosiva e il suo amore per la buona cucina lo hanno reso una vera e propria istituzione a Napoli. Felicemente sposato, ha due figli che ama moltissimo.

"L'Isola dei Famosi", le parole di Luxuria sull'esclusione di Francesco Benigno

Quella di Peppe Di Napoli non è la prima defezione per i naufraghi dell'Honduras. Arriva infatti dopo il forfait della miss Italia Francesca Bergesio, che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio, e all'esclusione di Francesco Benigno. Proprio nella puntata di giovedì 18 aprile, Vladimir Luxuria ha commentato così l'allontanamento dell'attore: "Un episodio in particolare, ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa". La conduttrice ha spiegato la decisione di non mostrare le immagini di quanto accaduto proprio per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile. Terminato il comunicato la conduttrice ha aggiunto: "Io questa scena l'ho vista. Sull'isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. E penso che il fatto di non mostrare queste scene, per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma forse anche lo stesso Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate".