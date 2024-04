"L'Isola dei famosi", cinque in nomination: Samuel Peron è il leader

Dopo l'eliminazione di Luce Caponegro, a "L'Isola dei Famosi" è già tempo di nomination.

Nel corso della terza puntata, in onda lunedì 15 aprile su Canale 5, sono stati 4 i concorrenti immuni: si tratta di Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Pietro Fanelli e Marina Suma, che ha subito un brutto infortunio in diretta proprio durante la prova per ottenere il benefit.