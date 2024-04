"L'Isola dei Famosi", Luce Caponegro (Selen) è la prima eliminata di questa edizione

Salvi, invece, gli altri naufraghi che erano in nomination con lei: Samuel Peron, Peppe Di Napoli e Khady Gueye.

"Questa è stata una bellissima opportunità, sono contenta" esclama la donna. Dopo lunghi abbracci, la naufraga saluta i suoi compagni e lascia la Palapa. "Perché il pubblico non mi ha salvato? - ha aggiunto Luce - Perché sono fuori dallo showbiz da tanto tempo e ci sono concorrenti come Peppe che ha molti follower, quando ho sentito che lui era salvo ho subito capito che sarei stata io la concorrente eliminata. Sono nell'accettazione, troverò un altro modo". Poco prima dell'eliminazione Luce aveva chiesto al pubblico di farla rimanere perché sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico, ma non è stata accontentata.

Subito dopo l'eliminazione, molti concorrenti sono rimasti dispiaciuti per l'addio anticipato di Caponegro. La più delusa fra i naufraghi è senz'ombra di dubbio Matilde Brandi. L'ex volto del Bagaglino scoppia in lacrime dopo aver abbracciato Luce: "Siamo diventate amiche - spiega la concorrente -, è una grande perdita per tutti quanti noi".