"L'Isola dei Famosi", Khady Gueye rivede il padre dopo mesi |Lui: "Orgoglioso di te"

Il filmato del papà - "Ciao tesoro mio, come vedi sono tornato in Italia, sono tornato a casa, sto meglio adesso e non vedo l'ora di abbracciarti. Ti guardo tutti i giorni e sono molto fiero di te. Ti fai rispettare, sei fortissima, continua così. Ti aspetto a casa, non vedo l'ora di abbracciarti così giochiamo come facevamo prima quando eri bambina. Ti voglio tanto bene e sono molto orgoglioso di te". Con queste parole il padre di Khady esprime il forte affetto che prova nei confronti della figlia. Per alcuni problemi di salute si era allontanato dall'Italia e Khady non era riuscito a salutarlo prima di partire per l'Honduras. L'uomo che adesso starebbe meglio è ritornato in Italia e segue con orgoglio la figlia a "L'Isola dei Famosi".

La lettera della madre - "Principessa mia mi hai sempre detto di essere un modello per te, ma stasera sono qui per dirti che sei tu a essere un modello per me. Per me sei continua fonte di ispirazione. Sono molto orgogliosa di te, sei molto tenace, segui i tuoi sogni senza calpestare gli altri", dichiara invece la madre di Khady che legge finalmente una lettera per la figlia dallo studio.