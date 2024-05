"L'Isola dei famosi", Khady Gueye rinuncia alla lettera della madre per far mangiare tutti

La concorrente ha deciso di non rinunciare al riso per tutto il gruppo sacrificando il messaggio per lei

Le due concorrenti, dopo 41 giorni in Honduras, non stanno sperimentando solo la difficile prova della fame, ma anche la dura prova dovuta dalla mancanza degli affetti più cari.

Per questo, lo Spirito dell'Isola ha deciso di dare alle due ragazze una possibilità importante: ricevere un messaggio da una persona a cui sono molto legate, ma solo a chi supera la sfida. La prova è quella della corda: entrambe legate alla vita, le due concorrenti devono correre dalla parte opposta cercando di trascinare l'altra. Ed è proprio Khady Gueye ad avere la meglio.

A questo punto, Elenoire Casalegno, svela che se avesse vinto Greta ci sarebbe stata per lei una lettera da parte del fidanzato mentre per la vincitrice della prova Khady, c'è una lettera da parte della madre. Khady può leggerla a una sola condizione: accettando avrebbe tolto mezza porzione del riso settimanale per tutti i naufraghi. Con un rifiuto, invece, la ragazza avrebbe permesso di far ottenere ai suoi compagni l'intera razione di riso. "Spero che mia mamma sia orgogliosa del percorso che sto facendo" esordisce la naufraga e, con le lacrime agli occhi, rinuncia alla sorpresa e sceglie di conservare il cibo. Stupita dalla reazione dei concorrenti, Luxuria commenta: "C'è stato un trattamento diverso rispetto agli altri Naufraghi". "Khady ha fatto il meglio per la squadra, è da apprezzare. Grazie" esclama Dario Cassini, felice per la scelta della sua compagna.